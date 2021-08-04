Друг Прохнича, який захопив уряд, розповів, як умовив його здатися

Володимира Прохнича, який погрожував підірвати Кабмін, вмовив здатись його друг. Волонтер Василь Алексюк каже, що він зумів знайти слова, аби Прохнич вийшов без бою.

Алексюк каже, що добре знайомий з ветераном АТО. З військової служби Прохнич звільнився кілька років тому.

До теми Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали

На Прохнича вплинуло його поранення

Побачив в новинах і відразу зрозумів, що треба щось робити, щоб не дай Боже не загинули люди. Я виконав свою роль, свою місію,

– розповів Алексюк.

Волонтер розповів, що Володимир має дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. Проте на нього вплинуло його поранення та побутовий рівень життя.

У нього немає житла, – друг Прохнича

Можливо, десь у людини зіграло, що він порушив закон. Якщо у людини немає житла. Він працює, не ходить не просить грошей, він "каторжно" працює – на СТО. Іноді ми йому допомагали – коли він звертався,

– пояснив друг Прохнича.

Що саме Алексюк казав товаришу – він не розповів. Лише каже, що знайшов необхідні слова.

Що відомо про Володимира Прохнича? За інформацією ЗМІ, Прохничу – 43 роки. Він – ветеран війни на Сході, служив у саперному підрозділі. Родом чоловік з Луганська, тепер живе в Ірпені. За інформацією ЗМІ, Прохничу – 43 роки. Він – ветеран війни на Сході, служив у саперному підрозділі. Родом чоловік з Луганська, тепер живе в Ірпені.

Актуально Хочемо зрозуміти, що змусило ветерана АТО піти з гранатою в уряд, – Монастирський

Коротко про захоплення будівлі Кабміну: