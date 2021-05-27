"Друг Путіна" Стівен Сігал вступає у російську партію

Американський актор Стівен Сігал втрапив у черговий скандал. Цього разу він вирішив вступити у партію "Справедлива Росія – за правду". Мовляв, хоче займатись екологією.

Сігал планує офіційно вступити у партію 29 травня. Раніше актор вже був членом партії "За правду".

До теми Друг російських пропагандистів Стівен Сігал поїхав в окупований Крим

Що Сігал робитиме у російській партії

Актор начебто буде займатися питаннями екології. Стверджують, що "особливо боротьбою проти забруднення природи". 29 травня обіцяють показати плани щодо цього напрямку.

У Держдуму Сігал не піде

Актор не буде балотуватися в Держдуму. Все через наявність американського громадянства. До речі, російське громадянство Сігал теж має. Він отримав його у 2016 році. Того ж року актор став ще й громадянином Сербії.

Скандали за участю Сігала