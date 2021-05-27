"Друг Путіна" Стівен Сігал вступає у російську партію

27 травня 2021 , 15:20
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Джерело:

ТАСС

Американський актор Стівен Сігал втрапив у черговий скандал. Цього разу він вирішив вступити у партію "Справедлива Росія – за правду". Мовляв, хоче займатись екологією.

Сігал планує офіційно вступити у партію 29 травня. Раніше актор вже був членом партії "За правду".

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Що Сігал робитиме у російській партії

Актор начебто буде займатися питаннями екології. Стверджують, що "особливо боротьбою проти забруднення природи". 29 травня обіцяють показати плани щодо цього напрямку.

У Держдуму Сігал не піде

Актор не буде балотуватися в Держдуму. Все через наявність американського громадянства. До речі, російське громадянство Сігал теж має. Він отримав його у 2016 році. Того ж року актор став ще й громадянином Сербії.

Скандали за участю Сігала

  • Голлівудський актор давно висловлював свою прихильність до окупантів. Він підтримує політику президента Володимира Путіна щодо Грузії та України, а також вважає, що американські ЗМІ є упередженими щодо Росії.
  • Сігал навіть працював спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.  
  • У 2018 році Сігал заявляв, що хоче стати губернатором Приморського краю Росії.
  • Ба більше, Сігал незаконно їздив до Криму, щоб зустрітись з окупантами. Так, він провів зустріч зі Сергієм Аксьоновим, який величає себе "головою республіки Крим". У 2014 році актор навіть збирався співати "гімн" бойовиків з Донбасу.
  • До речі, Держкіно заборонило показ американського трилера "Мачете" через зйомки у ньому Сігала.
  • У квітні 2017 року Стівену Сігалу заборонили в'їжджати на територію України протягом 5 років.
Автор: Ольга Музика