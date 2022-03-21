"Друга армія світу" носить українські військові чоботи: ймовірно, пограбували склад
Джерело:телеграм-канал The WAR! now
Російські військові захоплюють не лише наші населені пункти. Вони ще й крадуть чоботи, призначені для українських військових.
У мережі вкотре показали усю мізерність армії Росії. Інакше як пояснити той факт, що окупанти не гребують викраданням чобіт для наших військових.
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Той момент, коли на Росії закінчилися лапті для військових
Черговим показником неповноцінності війська московської орди стало перевзування в українські військові черевики,
– йдеться у повідомленні.
У відомстві підозрюють, що ворожі війська розграбували під Маріуполем речовий склад. Звідти вони й винесли українські "Талани", які тепер орки залюбки носять.
"Друга армія" не може навіть своє стадо взути нормально,
– підкреслюють у пості.
Окупанти покрали зі складу українське взуття для військових / Колаж 24 каналу
Раніше журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек в ефірі 24 каналу розповів, що влада України отримує багато повідомлень про випадки мародерства серед окупантів. Це пов'язано з тим, що окупантам сказали, щоб вони самостійно забезпечували себе продовольством, паливом й іншими речами, які їм необхідні.
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