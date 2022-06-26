"Друга армія світу" перемогла дитсадок і будинок, – Зеленський про ранковий удар по Києву

Російські окупанти рано-вранці 26 червня запустили ракети по Києву. Вони поцілили у дитячий садочок та житловий будинок.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що внаслідок обстрілу загинув чоловік, а його донька зазнала поранень.

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Зеленський розповів про ворожі обстріли 26 червня

Президент зауважив, що 26 червня російські окупанти знову вдарили ракетами по Києву. Обстріл трапився рано-вранці.

"Друга армія світу" звитяжно "перемогла" дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них – дівчинка, звати її Женя, їй сім років, донька загиблого, зараз вона в "Охматдиті",

– додав Зеленський.

Він зазначив, що також поранень зазнала мати дитини. Прикметно, що жінка – громадянка Росії.

"Ось так. Їй у нашій державі ніщо не загрожувало, вона була в повній безпеці, поки в самій же Росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже – жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниця", – наголосив глава держави.

За його словами, ворожі ракети також били по Миколаївщині, Чернігівщині, Одесі та Черкасах. Окрім цього, артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Півдні – на Харківщині, Сумщині та Донбасі.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога. Частину ракет збито. Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет", – зауважив Зеленський.

Президент підсумував, що про це щоденно говорять з партнерами нашої держави. Деякі домовленості щодо систем ППО вже є.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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