Якщо Зеленський вдруге балотуватиметься, то у нього виграє лише новий політик, – Кравчук

У випадку, якщо Володимир Зеленський захоче балотуватися на другий президентський термін, то у нього є великі шанси на перемогу. Його рейтинг зможе перевищити тільки новий політик, який прийде у владу.

Депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у програмі "6/9" заявила, що наразі неприхильність українців до "старих" політиків не зменшується. Як вона зауважила, їхній антирейтинг у суспільстві лише поглиблюється.

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За словами Кравчук, усе це є незворотним процесом. Депутатка також зазначила, що чинна влада "пробила" можливість новим людям займатися політикою.

В мене абсолютно чітке переконання: якщо Зеленський на наступних виборах захоче балотуватись, то в нього зможе виграти тільки новий політик, бо антирейтинг старих політиків нікуди не дівся,

– заявила Кравчук.

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