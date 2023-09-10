Чи має право на відстрочку від мобілізації чоловік, який здобуває 2-гу освіту в коледжі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років.

Тож, чи має право на відстрочку від мобілізації чоловік, який здобуває другу освіту у коледжі наразі, пояснила адвокатка Іванна Гречко, інформує 24 Канал.

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На сьогодні обмежень по віку і кількості освіт немає

. Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (в чинній на цей час редакції) призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Тобто, якщо особа є студентом коледжу, то вона має право на відстрочку від призову, не зважаючи на вік, оскільки на сьогодні чинним законодавством України не встановлені обмеження по віку чи за кількістю вже отриманих освіт для здобуття нової освіти.

Водночас до Верховної Ради внесений законопроєкт № 9672 про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яким пропонується, зокрема, абзац другий частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" викласти в такій редакції:

"Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Якщо законопроєкт приймуть

Юристка пояснила, якщо вказаний законопроєкт буде прийнятий, то він набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Тобто на сьогодні особа, яка здобула вищу освіту, а потім пішла вчитися у коледжі, має право на відстрочку від мобілізації на підставі статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", але після внесення зазначених вище змін до зазначеної статті таке право втратиться.

До слова, з 1 жовтня частина жінок в Україні мають ставати на військовий облік. Втім, це ще не означає мобілізацію. 24 Канал пояснює деталі.