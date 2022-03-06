Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних в Маріуполі знову закінчилася обстрілами росіян

Окупанти знову не дали евакуювати мирне населення з Маріуполя. Орки почали потужний обстріл.

"Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста", – повідомили в Донецькій ОВА.

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Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно. Українські нацгвардійці і поліцейські інформували громадян про небезпеку таких дорожніх коридорів. Людям необхідно залишатися у сховищах, поки не буде забезпечено повну тишу.

Колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, також не дісталася пункту призначення. Поки що вона в дорозі.

Обстріли Маріуполя: що відомо

Маріуполь перебуває під постійними обстрілами окупантів. У місті гуманітарна катастрофа. Люди кілька днів сидять у підвалах без світла, їжі, зв'язку.

5 березня сторони домовилися про "зелений коридор" для евакуації мирних жителів та доставки гуманітарного вантажу в місто. Однак через осбстріли російських орків, евакуація стала неможливою, це небезпечно для життя.

6 березня знову обіцяли режим тиші з 10:00 до 21:00. Та й цього разу російські військові не припинили обстрілів.

Подібна ситуація у Волновасі. Загалом з двох міст планують вивезти близько 215 тисяч людей, коли це стане можливо.

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