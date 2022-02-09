Другий літак за день: ще 80 тонн військової допомоги прилетіли зі США

Ввечері 9 лютого в Україну прибув другий літак, який доставив військову допомогу від США. На борту перебуває понад 80 тонн боєприпасів для наших Збройних сил.

Радісну новину повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він підкреслив, що це вже друга "пташка" за день.

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Як влучно підкреслив Резніков, 9 лютого "день відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль". Міністр додав, що відразу за дев'ятим "птахом" США прилетів десятий.

Додамо, що цього ж дня в Україну прибув дев'ятий літак з військовою допомогою із США. До Києва прибуло понад 80 тонн патронів.

Естонія 8 лютого передала польовий госпіталь для українських військових. У Міноборони України наголосили, що країні дуже важлива допомога у сфері військової медицини.



Літак з військовою допомогою США / Фото Олексія Резнікова

Як США допомагають Україні

Наприкінці січня Джо Байден затвердив нову військову допомогу Україні на суму 200 мільйонів доларів. Пентагон відправив до Києва боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, артилерійські снаряди тощо. Мовиться про:

Загалом від 22 січня до 5 лютого Україна отримала від США понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

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Повний текст публікації Олексія Резнікова:

Сьогодні "день відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів прилетів 10-й птах. Понад 80 тонн боєприпасів для ЗСУ.