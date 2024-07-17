Кремль відповів на слова Зеленського про участь Росії в Саміті миру

Москва відреагувала на слова президента України про те, що російська сторона має бути присутня на другому мирному саміті.

Кремль заявив, що умови української сторони нібито "ультимативні". Представників країни-агресорки цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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Позиція Кремля щодо другого Саміту миру

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія буцімто не розуміє, що мається на увазі під цією зустріччю.

"Кремль поки не розуміє, що Зеленський має на увазі під другим самітом миру, з огляду на те, що перший за фактом не був самітом миру", – цинічно заявив він.

Тим часом заступник глави міністерства закордонних справ Росії Міхаіл Галузін заявив, що країна-агресорка не збирається брати участь у саміті, назвавши українську формулу миру "абсолютно тупиковою та ультимативною".

Конкретне місце не визначено. Утім, географія не має принципового значення. Важливіший зміст, з яким все гранично ясно.... Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних "самітах" брати участь не збираємося", – додав він.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що план до другого Саміту миру буде готовий. Він також переконаний, що на другій зустрічі повинні бути присутні представники Росії.