У нас не так багато часу, – Зеленський про підготовку плану до другого Саміту миру

Президент України висловився щодо підготовки плану до другого Саміту миру. Необхідно підготувати деталізований план дій для розгляду протягом кількох місяців.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами перед засіданням Європейської ради. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Дивіться також Це абсолютно принципово, – Дуда про результати розмови з Сі Цзіньпіном щодо війни в Україні

Зеленський висловився про підготовку плану до другого Саміту миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та союзники повинні протягом кількох наступних місяців розробити план дій.

Ми маємо підготувати план дій протягом кількох місяців. У нас не так багато часу, тому що у нас багато поранених та вбитих людей на полі бою та серед цивільного населення. Ось чому ми не хочемо, щоби ця війна тривала роками. І тому ми хочемо підготувати цей спільний план до другого Саміту світу,

– Зеленський.

Гарант також підкреслив, що для України важливо, аби мирний процес був відкритим.

"Якщо й відбуваються якісь перемовини у тіні, то це не про нас. Ми хочемо робити це відкрито. Для нас це дуже важливо", – підкреслив президент.

Він також нагадав, що до відкритого комюніке першого Саміту миру після його завершення вже приєдналося 9 країн.

"Це чудові кроки. І я хочу обговорити з лідерами наші наступні кроки у контексті підготовки другого Саміту миру. Гадаю, це важливо не лише для України, а й для Європи та світу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, перший Саміт миру відбувся 15 – 16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У ньому взяли участь понад 100 країн і міжнародних організацій. На саміті обговорювали ядерну безпеку, продовольчу безпеку та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення депортованих та незаконно переміщених українських дітей.

За підсумками Саміту було підписане комюніке. Документ залишається відкритим для приєднання. Зауважимо, що декілька днів тому до нього приєдналося ще дві країни. Зокрема, Барбадос та Республіка Маршаллові Острови.