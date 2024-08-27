Якщо Росія захоче взяти участь у другому саміті миру, вона буде там, – Зеленський

Україна підготує план другого саміту миру. І, якщо представники Росії виявлять бажання бути присутніми на Саміті, вони можуть приєднатись.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує 24 Канал.

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При цьому президент зазначив, що участь Росії у саміті миру, є "бажанням всіх країн", які вважають, що таким чином вдасться завершити війну.

"Ми підготуємо план і представники Росії, якщо захочуть, вони будуть присутні, інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн", – пояснив Володимир Зеленський.

Також глава держави зазначив, що Ураїні вдалось залучити до першого Саміту багато країн: близько 100, але визнав, що це було непросто.

"Ми хотіли, щоб на першому саміті їхньої участі не було – нам вдалося зібрати країни без представників Росії. Не просто, але ми зібрали велику кількість країн та інституцій – понад 100. Я вважаю, що це було дуже важливо та успішно", – пояснив Зеленський.

Довідково. Україна організувала перший саміт миру цього літа в Швейцарії. Наступний Київ планує провести в країні Глобального Півдня, але місце ще не визначено.