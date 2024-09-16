Американці можуть задуматися: як на вибори у США вплине другий замах на Трампа

У Флориді ввечері 15 вересня сталася стрілянина біля гольф-клубу Дональда Трампа, де перебував американський політик. ФБР розслідує цей інцидент як другу спробу вбивства кандидата у президенти США від республіканців.

Чи матиме другий замах на Трампа позитивні наслідки для його передвиборчої кампанії, сказав 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За даними ЗМІ, підозрюваним у повторному замаху на Дональда Трампа є 58-річний Раян Веслі Рут.

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Чи змінить повторний замах на Трампа хід кампанії

Республіканці приділяють багато уваги цьому замаху. Однак на думку політолога, їм не вдасться знайти електоральні зиски від цього інциденту. Адже насамперед замах, який відбувся в Пенсільванії, був у режимі реального часу, на очах людей, які були на заході, чи дивилися його онлайн.

Вибачте за цинізм, але перший замах був набагато ефектнішим з погляду картинки, яку можна було потім продавати виборцям й демонструвати. Однак на рейтинги він сильно не вплинув й популярність Трампа тоді не зросла,

– зауважив Джигун.

Другий замах, який немає жодних відеопідтверджень, не матиме цінності, тому що він залишився в заявах поліції, секретної служби Сполучених Штатів й кампанії Трампа, тож не варто розраховувати на те, що новий замах на кандидата від республіканців змінить хід кампанії.

У цій виборчій кампанії відбувається боротьба між кандидатами за голоси людей, які не визначилися. Тобто бульбашка республіканців чи демократів як була за своїх кандидатів, так і залишиться. Зараз відбувається боротьба за людей, які досі не знають, кого підтримати,

– мовив політолог.

За його словами, люди, які досі вагаються голосувати за Трампа, чи за Гарріс, після другого інциденту з нападом, ймовірно, задумуються про те, чому на цього кандидата було здійснено два напади. Тобто питання нетерпимості, радикальних заяв й підтримки якихось конспірологічних теорій є частиною цієї проблеми.

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Для багатьох виборців це фактор нестабільності Сполучених Штатів й того, що в разі перемоги Трампа такі події можуть повторитися. Тому, на думку політолога, це буде додатковим запобіжником від того, що деякі виборці будуть голосувати за Трампа, саме з міркувань поміркованості й того, аби таких ситуацій не траплялося в майбутньому.