Дружина Гогілашвілі офіційно працює з Зеленським, але без доступу до держтаємниці, – ОП
Джерело:"Факти"
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що дружина скандального заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі і справді працює з Володимиром Зеленським. Однак Марія Левченко не має доступу до державної таємниці.
За словами Михайла Подоляка, Марія Левченко офіційно працевлаштована в Офісі Президента. Про це радник Андрія Єрмака заявив в інтерв'ю.
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Левченко працює з Зеленським давно
Михайло Подоляк заявив, що Марія Левченко є особистою асистенткою президента Володимира Зеленського. Вона відповідає за його робочий графік. Левченко працює з главою держави ще з часів, коли він був керівником студії "Квартал-95".
Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці й вона не присутня на таких нарадах. Тут точно немає жодних регламентних порушень,
– заявив Подоляк.
Щодо російського громадянства чоловіка Марії Левченко – Олександра Гогілашвілі, то Подоляк наголосив, що він нібито відмовився від нього ще до призначення в МВС.
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