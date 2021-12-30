Дружина Гогілашвілі офіційно працює з Зеленським, але без доступу до держтаємниці, – ОП

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що дружина скандального заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі і справді працює з Володимиром Зеленським. Однак Марія Левченко не має доступу до державної таємниці.

За словами Михайла Подоляка, Марія Левченко офіційно працевлаштована в Офісі Президента. Про це радник Андрія Єрмака заявив в інтерв'ю.

Цікаво Одразу два: у ДБР підтвердили кримінальні провадження проти Гогілашвілі

Левченко працює з Зеленським давно

Михайло Подоляк заявив, що Марія Левченко є особистою асистенткою президента Володимира Зеленського. Вона відповідає за його робочий графік. Левченко працює з главою держави ще з часів, коли він був керівником студії "Квартал-95".

Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці й вона не присутня на таких нарадах. Тут точно немає жодних регламентних порушень,

– заявив Подоляк.

Щодо російського громадянства чоловіка Марії Левченко – Олександра Гогілашвілі, то Подоляк наголосив, що він нібито відмовився від нього ще до призначення в МВС.

Скандал з Гогілашвілі: головне

11 грудня у мережі опублікували відео, на якому тодішній заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі обматюкав правоохоронців на блокпості у Краматорську.

Через інцидент Гогілашвілі звільнили з посади. Однак на цьому для нього історія не закінчилася.

Журналісти з'ясували, що в Гогілашвілі є російське громадянство, а в 2014 році він був помічником російського депутата Миколи Валуєва, який активно підтримував анексію Криму.

Громадянство України Гогілашвілі отримав після одруження з Марією Левченко.

У ДБР проти ексзаступника голови МВС відкрили одразу 2 кримінальні провадження: через можливу фальсифікацію документів та перевищення службових обов'язків.

Більше про скандал з Гогілашвілі у випуску "Підгорає": дивіться відео