"Дружина-підприємиця" головного кіберрозвідка СБУ купила квартиру за понад 20 мільйонів, – ЗМІ

Дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбала квартиру в елітному житловому комплексі Києва. Розслідувачі припускають, що вартість нерухомості значно перевищує доходи подружжя.

Журналісти виявили, що Юлія Вітюк стала власницею розкішної квартири в престижному районі столиці. За документами, вартість покупки становить 12,8 мільйона гривень, хоча ринкова ціна житла може сягати понад 20 мільйонів.

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Чи дотягують заробітки до витрат?

За даними розслідування, офіційна зарплата Іллі Вітюка, яка становить 1,8 мільйона гривень на рік, не могла б покрити витрати на таку покупку. Тим часом його дружина, яка веде власний бізнес, за останні два роки задекларувала понад 22 мільйони гривень прибутку.

Дружина Іллі Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи дозволили придбати відповідний об'єкт нерухомості,

– повідомили в Службі безпеки України у відповіді на запит розслідувачів.

На сайтах з продажу нерухомості вказано, що квартира подібної площі та класу може коштувати до 1,5 мільйона доларів. Це майже втричі перевищує середню вартість квадратного метра в Києві. Журналісти не змогли знайти інформацію про бізнес Юлії Вітюк, який приносить їй мільйонні доходи.

Інші корупційні скандали: останнє

У командуванні оперативному командуванні "Північ" цими днями заявили, що на Чернігівщині викрили працівника обласного військкомату. Подавця, уже колишнього голову ВЛК, підозрюють в хабарництві та в тому, що він міг переправляти ухилянтів за кордон.

Водночас командира та заступника військової частини в Кропивницькому на Кіровоградщині обвинувачують у привласненні 9,7 мільйона гривень бюджетних коштів на тендерах. Під час відповідних торгів ціни могли завищити вдвічі.

Крім того, 2 квітня антикорупційні органи заявили, що викрили організацію, яка могла заволодіти майже 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. До історії причетний ексрадник Офісу Президента та працівник СБУ Артем Шило.

Ситуація викликає питання щодо прозорості доходів високопосадовців та їхніх родин. Відсутність відкритої інформації про діяльність ФОП Юлії Вітюк підсилює сумніви у законності отриманих доходів. Разом з тим подружжя Вітюків від коментарів щодо цієї ситуації відмовилось.