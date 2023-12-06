"Наші вітання, з Днем ЗСУ": мережа у захваті від нового фото Залужного з дружиною

Від 1993 року 6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил. Головнокомандувач нашого війська Залужний у цей день вирішив поділитися світлиною з дружиною. Його допис набрав чимало уподобань.

Варто сказати, що загалом Валерій Залужний нечасто публікує фото зі своєю дружиною Оленою. Тому світлина, яку він поширив у День Збройних Сил 6 грудня, привернула чимало уваги користувачів мережі.

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Залужний і його дружина

Одружилася пара понад 20 років тому та виховала разом двох доньок. Було відомо, що Олена Залужна працювала фінансисткою в "Укргазбанку" та до широкомасштабної війни чимало подорожувала з чоловіком.



Залужний разом з дружиною Оленою / Фото з фейсбуку генерала ЗСУ

Зверніть увагу! Станом на 23:00, 6 грудня цю світлину на фейсбук-сторінці Валерія Залужного уподобало 5,5 тисяч людей. Допис має майже 400 коментарів та понад 300 поширень.

У коментарях до цього допису досить складно знайти негативні коментарі. Здебільшого користувачі фейсбуку вітають генерала Залужного з Днем Збройних Сил, залишають компліменти йому та його дружині:

"Нехай Господь береже! Вітаємо, пишаємося!" – зазначає акторка Ольга Сумська;

"Дякую вашій родині за приклад того, як бути разом в любові у найвідповідальніший час. Вітаю з Днем ЗСУ. Здоров'я міцного та божого благословення", – пише телеведуча Надія Матвєєва.

"Справжні, вклоняюся, безмежно поважаю", – наголошує відомий волонтер Юрій Тира.

"Щирі вітання зі святами!" – бажає теперішній воїн та колишній народний депутат Ігор Швайка.

Що пишуть люди в коментарях під дописом Залужного / Скриншоти 24 Каналу

День ЗСУ: актуальне

6 грудня бійці 12 ОБрАА імені генерал-хорунжого Віктора Павленка звернулись до ворога, анонсувавши "вогняні подарунки" для окупантів. Окрім того, у підрозділі Птахи Мадяра констатували: загарбники поводились погано, тому на них очікують "відповідні подарунки", і прибудуть до них вони вчасно.

Звісно, Верховний Головнокомандувач, президент Володимир Зеленський привітав Збройні Сили. Він наголосив, що цей День – сміливих та незламних. За словами глави нашої держави, Україна після 24-го лютого вистояла завдяки відчайдушним воїнам.