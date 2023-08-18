Тандир намагався "відкупитися" за смертельну ДТП: дружина збитого нацгвардійця повернула гроші

Дружина збитого на блокпості нацгвардійця Анна Бондаренко знайшла на своєму рахунку анонімні перекази від родини судді Олексія Тандира. Дружина Вадима Бондаренка відмовилася від коштів Тандира, який збив на смерть її чоловіка.

Адвокат дружини збитого на блокпості нацгвардійця Вадима Бондаренка віддав гроші захиснику судді Олексія Тандира. Водночас захисник Тандира Олег Юрченко відмовлявся приймати кошти.

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Захисник Тандира відмовлявся прийняти гроші

Він наголошував, що представляє інтереси Олексія Тандира, а не його дружини. Юрченко зазначив, що через те, що він особисто не надсилав кошти, то й не буде їх приймати.

Цікаво, що представник Тандира зробив ремарку в контексті суми, яку отримала родина загиблого бійця. Олег Юрченко сказав, мовляв, згодом встановиться, що родина отримувала більшу суму.

"Повернуто грошові кошти, які надійшли на рахунок сім'ї потерпілого", – заявив адвокат дружини Вадима Бондаренка.

Дружина Бондаренка отримала 4 анонімні перекази

Зазначимо, що Анна Бондаренко розповіла, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня від родини Тандира. Загальна сума – 18 тисяч гривень.

Вона пообіцяла повернути кошти, коли дізналася, що гроші можуть бути від родини Тандира.

"Мені потрібно тільки одне – щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя", – сказала Анна.

Додамо, що під час засідання суду Тандир казав, що готовий допомогти родині Бондаренків грошима.

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