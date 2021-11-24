Дружня мотивація, – Новинський підтвердив, що вніс заставу за Труханова
Джерело:"Українська правда"
Нардеп Вадим Новинський підтвердив, що вніс 30 мільйонів гривень застави за міського голову Одеси Геннадія Труханова. Політик каже, що їх пов'язує "давня історія дружби".
Коли в суді озвучили рішення про запобіжний захід, Новинський зателефонував Труханову та запропонував допомогу. Той не відмовився.
До теми За Труханова заставу у 30 мільйонів вніс Новинський, – ЗМІ
Це я вніс заставу,
– сказав Новинський.
Нардеп каже про "дружню мотивацію"
Новинський запевняє, що має лише дружню мотивацію, оскільки вони разом з Трухановим були у Раді 7 скликання. Політик переконує, що ніяких бізнес-інтересів в Одесі не має.
Він також додав, що також допомагав у подібних інцидентах Михайлу Чечетову та Олені Лукаш. На думку Новинського, у таких справах нібито є "домішки політичного переслідування".
Хто такий Вадим Новинський?Це проросійський бізнесмен і політик. Депутат від "Опозиційного блоку". Він регулярно входить до рейтингу найбагатших людей України від Forbes. Українське громадянство отримав у 2012 році.
Що цьому передувало
- Одеського мера Геннадія Труханова та ще 5 людей підозрюють у створенні злочинної організації.
- Зловмисники начебто контролювали міську владу та передавали землі громади під забудову "потрібним" фірмам. Також вони могли займатися незаконною приватизацією та розкраданням бюджетних грошей.
- Поки всі фігуранти справи провину заперечують. Щоправда, одеський опозиційний активіст Михайло Кузаконь зазначав, що двоє працівників мерії готові піти на співпрацю зі слідством.
- Сам Труханов вніс повну суму застави у справі за звинуваченнями НАБУ та САП – понад 30 мільйонів гривень.