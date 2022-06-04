Друзі пізнаються в біді: Україна отримала несподіваного союзника у війні з Росією

Тайвань наклав заборону на поставку чіпів до Росії та Білорусі. Окрім заборони експорту до агресорів мікропроцесорів та мікросхем тайванського виробництва, заблокований також продаж обладнання для їхнього виготовлення.

Про намір таких санкцій Тайвань заявляв ще на самому початку російського вторгнення, але нормотворче рішення ухвалили зараз. Це дуже важлива новина.

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Росії буде складно

Виробництво Росії критично залежить від імпорту. Будь-який аналоговнєт містить в собі деталі, вироблені такою "ворожою" для росіянців цивілізацією. Особливо це стосується високотехнологічних складових.

У Тайвані працює найбільший у світі виробник та експортер чіпів – TSMC. Компанія займає понад 50% ринку, і саме у неї найбільше купували рашисти. Замістити цього виробника буде надзвичайно важко, адже попит на чіпи й так дуже високий, а продавати їх підсанкційним суб'єктам інші публічні компанії в умовах пікового запиту не поспішають.

Тайванські чіпи використовуються усюди: від смартфонів та ноутбуків, до, що найважливіше, продукції подвійного призначення та озброєння. Тепер виробничі ланцюги будуть ще більше підірвані, а російську промисловість очікує жорсткий дефіцит. Нерідко саме такі "мікро" речі завдають найболючіших ударів.

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Новий союзник України

Друзі пізнаються в біді – до 24/02 Україна не мала ніяких дипломатичних контактів з Тайванем.

російське вторгнення все змінило. Тайвань може стати важливим стратегічним партнером України, але для цього й нам потрібно зробити кроки назустріч.

Тайвань стоїть поряд з Україною у цій війні проти Росії. Україна повинна стати поруч з Тайванем, який дуже скоро може повторити долю України. Але сподіваюся, цього не станеться. Дякую народу та уряду Тайваню.

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