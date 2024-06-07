В Україні забронювали 90% рятувальників і поліцейських
Джерело:Ігор Клименко
Бронь від мобілізації отримали співробітники ДСНС та поліцейські. Втім, мовиться не про весь особовий склад, а лише про 90%.
Решта 10% може бути мобілізована. Міністр Ігор Клименко розповів, що рятувальників і поліцейських будуть призивати у різні підрозділи.
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Співробітники ДСНС і поліцейські отримали бронь від мобілізації
Клименко повідомив, що вдалося забронювати 90% рятувальників та поліцейських. Міністр МВС також нагадав, що, відповідно до Постанови Кабміну, кількість військовозобов'язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення МВС.
Відтак, за зверненням Клименка вдалося забронювати 90% особового складу ДСНС та Нацполіції. Однак 10% все ж будуть підлягати мобілізації. Так, частина співробітників ДСНС може мобілізуватися на вибір до:
- лав Збройних сил України,
- Національної гвардії,
- ДПСУ.
Що стосується правоохоронців, то вони зможуть долучитися до бригади "Лють" або до додатково створених 3 бригад Національної поліції України.
Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС,
– наголосив Клименко.
У мережі поширювали чутки про скасування бронювання для рятувальників
- Про те, що рятувальників можуть позбавити бронювання, раніше повідомляв нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. У ЗМІ також писали, що без бронювання можуть залишитися й поліцейські.
- Втім, Федір Веніславський спростував ці чутки. Він наголосив, що питання про скасування бронювання для ДСНС і Нацполіції дійсно можуть винести на обговорення. Водночас він наголосив, що концепція національної безпеки та оборони охоплює діяльність і забезпечення правопорядку і безпеки громадян України, що забезпечується відповідними службами. Це питання порушать на засіданні комітету, якщо будуть якісь сигнали.
- До слова, після того, як почали ширитися чутки, на сайті уряду створили петицію, у якій закликали залишити можливість бронювання для ДСНС і Нацполіції. Усього за кілька днів вона набрала понад 30 тисяч підписів.