У ДСНС назвали ім'я рятувальника, який загинув унаслідок удару по Одесі
Джерело:ДСНС України
Росія 15 березня вдарила по Одесі з ракетного комплексу "Іскандер". Внаслідок обстрілу загинув рятувальник і у ДСНС розповіли деталі про нього.
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси двічі. Після першого удару туди прибули медики та рятувальники і саме тоді ворог атакував вдруге.
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Йому було всього 29
У Державній службі надзвичайних ситуацій висловили біль від втрати 29-річного Дениса Колеснікова. Він був водієм-пожежником.
Денис отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури, під час виконання службових обовʼязків,
– повідомили у ДСНС.
Вони висловили співчуття рідним та близьким чоловіка.24 Канал приєднується до співчуттів.
Станом на 19:00 ДСНС повідомили про вже 20 загиблих.
Під час обстрілу Одеси загинули ексзаступник мера та командир батальйону "Цунамі"
- Під час атаки на Одесу 15 березня загинули колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.
- Про втрату повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та депутат міськради Андрій Вагапов на своїх сторінках у Facebook. Смерть Тетюхіна підтвердив і мер Одеси Геннадій Труханов.
- Депутат міськради Андрій Вагапов додав, що Тетюхін "виділявся з оточення справжністю".