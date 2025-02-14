У ДСНС показали фото залишків дрона, який пробив укриття на Чорнобильській АЕС

Російські війська завдали удару по Чорнобильській АЕС. З'явилися фото залишків дрона, який пробив укриття.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Як виглядають залишки дрона, який атакував ЧАЕС

Російський дрон вдарив по укриттю Чорнобильської АЕС в ніч на 14 лютого. Внаслідок атаки він пробив укриття 4 енергоблоку.

В ДСНС опублікували фото на яких можна побачити, що залишилося від дрона, який вдарив по ЧАЕС.

Залишки дрона, який атакував ЧАЕС / Фото ДСНС

Зауважимо, що новий безпечний конфайнмент – це ізоляційна аркова конструкція, що була збудована над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Його основною функцією є обмеження поширення радіоактивних речовин і створення умов для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", яке було побудовано після аварії на ЧАЕС. Це важливий етап у перетворенні об'єкта на екологічно безпечну систему.

До слова, в ДСНС також повідомили, чи є підвищення радіаційного фону внаслідок удару по ЧАЕС. Там зазначили, що наразі він перебуває в межах норми.