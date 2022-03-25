ДСНС прибирають "подарунки русского мира" із житлового сектору в Миколаєві: фото розмінування

25 березня 2022 , 18:34
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Джерело:

ДСНС

Надзвичайники продовжують ліквідовувати вибухонебезпечні предмети, які залишають російські окупанти. Цього разу розміновували територію приватного житлового сектора Миколаєва.

Про це повідомили в ДСНС України. Зазначається, що очищають від вибухонебезпечних предметів територію мікрорайону Широка Балка.

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ДСНС продовжує розмінування територій

"Піротехнічний підрозділ ДСНС Миколаївщини працює в приватному житловому секторі мікрорайону Широка Балка міста Миколаєва", – мовиться в дописі.

Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет?

  • В жодному разі не чіпайте його.
  • Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (телефон – 101) або поліції (телефон – 102).
  • Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  • Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.
  • Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть на місце, де знайшли підозрілий предмет.

Піротехніки розміновують територію мікрорайону Широка Балка: фото ДСНС

 

 

Протистояння ворогу на Миколаївщині: останнє

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Автор: Олена Данилів