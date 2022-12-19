Діятимуть оновлені графіки: одеситів попередили про зміни у відключеннях світла
Джерело:ДТЕК
Ситуації в енергосистемі досі важка, тому доводиться застосовувати стабілізаційні відключення світла. Зокрема, в Одесі вимкнення електроенергії будуть за оновленими графіками.
Одеса – один з тих регіонів України, який найбільше страждає від ворожих обстрілів, саме тому ситуації з енергетикою у місті та області – критична. Водночас жителям регіону потрібно слідкувати за оновленнями графіків відключення світла, оскільки вони інколи можуть змінюватись.
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Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Одесі
У ДТЕК у понеділок, 19 грудня, повідомили, що діятимуть нові графіки стабілізаційних відключень в Одесі та в регіоні.
Вони (графіки – 24 Канал) розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів,
– зазначили енергетики.
Водночас вони констатували, що графіки будуть триколірними, зокрема:
- білий колір позначає, що в цей час планується включення світла;
- сірий колір на графіку свідчить, що в ці години світла не буде;
- світло-сірий колір на графіку попереджає містян про можливі відключення, якщо дефіцит в енергосистемі буде збільшуватись.
Окрім того, енергетики закликали повідомляти ДТЕК на сайт, чи у Фейсбук, чи у колцентр про те, що певної адреси немає у базі даних.
Потрібно пам'ятати, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому варто з розумінням ставитись до того, що немає світла та не нарікати на те, що "у сусіда є струм, а в мене нема".
Як працює енергомережа / Картинка 24 Каналу
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