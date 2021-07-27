Аварія сталася 27 липня перед 4:00 поблизу селища Любашівка. У цей момент в автобусі сполученням "Кишинів – Київ" перебувало 20 пасажирів.
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За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням й зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, постраждалим пасажирам надають допомогу медики. Рух на 309 кілометрі дороги ускладнений.
Що відомо про жертв та потерпілих
Внаслідок ДТП загинула 1 людина. Ще 6 пасажирів постраждали, серед них – 13-річна дитина, уточнили у ДСНС. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили у лікарню.
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