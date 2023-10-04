Неймовірна історія порятунку: родина дивом запізнилася на автобус, що впав у прірву у Венеції

Біля Венеції 3 жовтня автобус з людьми впав з моста. Пара з 1-річною дитиною, яким вдалося врятуватися, розповіла свою історію.

Під час спілкування з журналістами інші закохані, 23-річна Софія Заккарія та 22-річний Ніко фон Енгельман, перебували у шоковому стані. Пара з Кельна 3 жовтня провела свій останній день відпустки у Венеції та збиралася ввечері повернутися до кемпінгу "Hu Venezia" в Маргері на автобусі.

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Запізнилися на 2 хвилини

На щастя, закохані пропустили автобус, який мав вирушати о 19:30.

У мене мурашки по шкірі, коли я думаю про те, що ми могли б сісти на більш ранній автобус. Ми, напевно, бачили людей, які були в автобусі, за сніданком, можливо, це були наші сусіди по бунгало,

– розповіла дівчина.

З неділі по середу пара орендувала бунгало в кемпінгу "Hu Venezia".

"Ми заплатили трохи більш як 200 євро разом з перельотом. Автобус до Венеції коштував 2,50 євро", – зазначив хлопець.

Після екскурсії Венецією пара хотіла повернутися автобусом о 20:30 до місця проживання. Проте він не прийшов, тож закохані зателефонували до кемпінгу, де їм сказали, що сталася пожежа, тому доведеться їхати іншим автобусом.

"Ми були роздратовані, бо не знали, де автобус. Ми побачили місце аварії, яке було оточене. Ми не подумали про те, що наш автобус лежить в глибині", – розповів товариш Софії та Ніко.

Через те, що міст був закритий після аварії, їм довелося піти іншим маршрутом протяжністю 2,5 кілометри. У кемпінгу їх зустріла поліція.

"Близько 1:15 ночі нас викликали з наших кімнат та запитали, чи немає когось, чи нас тільки двоє", – згадує хлопець.

31-річна Еміне і 30-річний Ферхат з Гайденхайму також того дня були у Венеції зі своєю 1-річною дочкою Зарою та хотіли встигнути на автобус о 19:30.

"Це була Ліга Чемпіонів, я хотів подивитися гру. Але ми запізнилися на автобус на 2 хвилини. Я все ще бурчав дружині, що через неї не зміг подивитися гру. Але як добре, що моїй доньці не довелося пройти через все це. Я просто обіймав її кожні кілька хвилин", – зауважив чоловік.

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Слідчі опрацьовують записи з камер відеоспостереження

Вночі прокуратура розпочала розслідування. Наразі слідчі припускають, що 40-річний водій автобуса Альберто Ріццотто мав проблеми зі здоров'ям. Однак вони збирають інформацію в усіх напрямках.

Серед іншого, правоохоронці аналізують записи з камери спостереження, яка стежить за дорожнім рухом на місці аварії. Не виключено, що камера в сучасному електробусі також зафіксувала місце події. 4 жовтня там досі тривав пошук обгорілих уламків.

Менеджер автобусної компанії Массімо Фіорезе розповів, що на мосту є стаціонарна камера.

"З того, що я побачив на знімках, видно, що автобус їде зі швидкістю менш як 50 кілометрів на годину. Видно, як вмикаються стоп-сигнали. Значить, він загальмував. Потім видно, як транспортний засіб нахиляється до огорожі, перекидається і падає вниз", – зазначив Фіорезе.