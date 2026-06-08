Водію, який вбив людей у підземці Києва, обрали запобіжний захід

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід водієві Mercedes-Benz. Той на Караваєвих дачах влетів у пішохідний перехід та вбив чотирьох людей.

49-річному Павлу Плешивцеву призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. У СІЗО він пробуде щонайменше до 3 серпня 2026 року. Про це повідомили у прокуратурі.

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Як відбувалося обрання запобіжного заходу?

Як передає Суспільне, прокурор попросив суд взяти підозрюваного водія під варту на 60 діб без права застави.

За словами сторони обвинувачення, слідство вже зібрало достатньо доказів його причетності до смертельної ДТП.

Також прокурор заявив про ризики того, що чоловік може переховуватися, впливати на потерпілих або свідків. Один зі свідків, за його словами, був пасажиром автомобіля Mercedes.

Адвокат підозрюваного повідомив, що його клієнт дуже тяжко переживає трагедію та шкодує про те, що сталося. Захист не заперечував проти арешту, але наголосив, що зараз чоловік перебуває під охороною в лікарні, а в СІЗО йому буде складніше отримувати лікування.

Прокурор у відповідь заявив, що арешт не позбавляє права на медичну допомогу, навіть у слідчому ізоляторі.

Захист додав, що водій готовий співпрацювати зі слідством і не збирається уникати відповідальності.

Сам Плешивцев у суді розповів, що працював у таксі та займався тепличним господарством, а також сказав, що почувається дуже винним через аварію.

Що відомо про страшну ДТП на Чоколівському бульварі?

Аварія сталася 5 червня близько 17:00 на Чоколівському бульварі.

Водій Mercedes-Benz, за даними слідства, рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули четверо осіб – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик.

Ще троє людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що на момент аварії чоловік був тверезим. Водночас із січня 2025 року його десять разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема 5 разів – за перевищення швидкості.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.