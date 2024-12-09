У поліції спростували, що 17-річний підозрюваний у смертельному ДТП у Дніпрі знов сів за кермо

Поліція Дніпропетровської області заявила, що відео, на якому 17-річний Арсеній Бессонов нібито їздить на автомобілі, не відповідає дійсності. Підозрюваний у справі про смертельне ДТП цілодобово під домашнім арештом.

Пізніше Бессонов навіть записав відео з дому, де виправдовується, що нікуди не їздив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП Дніпропетровської області.

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Що кажуть у поліції

За словами представників поліції, суд наклав на Бессонова запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, тож він не може залишати місце проживання. Водночас йому дозволено користуватися інтернетом, зокрема соціальними мережами.

Раніше в мережі з’явилося відео, де Бессонов, нібито керуючи авто, підписав ролик словами: "Шкода, що все так вийшло". У текстовому супроводі відео також містилися грубі висловлювання на адресу критиків і згадки про впливового батька.

Дивіться відео, що з'явилося в акаунті хлопця у TikTok

Правоохоронці підкреслили, що контролюють виконання умов арешту. Наразі спірне відео зникло зі сторінки Бессонова в TikTok.

Пізніше Арсеній вийшов на зв'язок та прокоментував відео з ТікТоку. Він каже, що цей акаунт веде, окрім нього, ще його подруга, вона й виклала це відео. Хлопець стверджує, що записав це відео досить давно цього року.

Коментар самого Бессонова щодо відео у його соцмережах: дивіться відео

Нагадаємо, суд відправив юнака під домашній арешт на 60 днів. Він був пасажиром, а водієм був його 19-річний друг. Внаслідок моторошної аварії у Дніпрі 1 грудня, де його BMW зіткнулася з Ford, загинула 10-річна дівчинка. Автівку надав друзям у користування батько Арсенія.