ДТП трапилася ввечері 21 серпня на перехресті вулиць Незламної та Щитової. Зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого авто таксі відкинуло, воно збило пішохода та влетіло у магазин.

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Подробиці ДТП з таксі у Дніпрі

На відео видно, що аварія сталася о 19:52, коли автомобіль Toyota з таксі Uklon їхав зі сторони Донецького шосе по Незламній в напрямку Моторної.

На перехресті праворуч виник автомобіль Chery, який їхав вулицею Щитова. Дві автівки зіткнулися, автомобіль таксі віднесло у бік тротуару.

На тротуарі якраз йшов пішохід, який до цього перейшов дорогу. Чоловік не встиг зреагувати – на кадрах можна побачити, що його відкинуло на декілька метрів. Тим часом таксі влетіло ще й у продуктовий магазин.

Інформатор із посиланням на власні джерела повідомляє, що внаслідок інциденту травми отримала пасажирка таксі та пішохід. Попередньо, у жінки закрита черепно-мозкова травма.

Тим часом у пішохода, попередньо, забої нирок та кінцівок. Постраждалих шпиталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП з'ясовуватиме слідчий. Наразі не можна стверджувати, хто саме став винуватцем ДТП, оскільки на відео не видно дорожніх знаків і незрозуміло, у кого була перевага в русі.

До прикладу, за даними гугл-карт за 2015 рік, раніше на вулиці Щитова на цьому перехресті був знак "дати дорогу". Якщо ці дані досі актуальні, тоді таксист їхав за головною дорогою.

Наразі на відео лиш видно, що з іншого боку Щитової, по якій їхала друга автівка Chery, стоїть знак "проїзд без зупинки заборонено".

Момент ДТП у Дніпрі: відео