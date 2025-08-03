Трагедія на Рівненщині: у ДТП загинув 2-річний хлопчик
- У Дубно зіткнулися два автомобілі.
- Шість людей постраждали, у медзакладі помер 2-річний хлопчик.
Дорожньо-транспортна аварія трапилася вдень, 3 серпня, у Дубно. Там зіткнулися два автомобілі. На жаль, без постраждалих і жертв не минулося.
Як повідомили у поліції, відбулося зіткнення автомобілів Renault Scenic, за кермом якого перебував 68-річний житель Рівного, та Ford Fiesta, водієм якого був 32-річний житель Здолбуніва, передає 24 Канал.
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Які наслідки ДТП у Дубно?
Унаслідок ДТП водія Ford Fiesta, двох пасажирок мінівену, а також трьох людей з легковика медики доставили до лікарні.
Попри вжиті реанімаційні заходи, 2-річний син 32-річного кермувальника Ford від отриманих травм помер у медзакладі.
Слідчий розпочав досудове розслідування.
️Обставини ДТП встановлюються. У водіїв відібрані біологічні зразки, щоб визначити чи були вони у стані сп'яніння на момент аварії.
Смертельна ДТП у Дубно / Фото поліція
До слова, у Житомирі 2 серпня 32-річний чоловік на автомобілі Audi здійснив наїзд на 14-річного велосипедиста. На жаль, юнак помер в кареті швидкої.