Смертельна ДТП на Теремках з участю автобуса та двох автомобілів: у поліції розповіли деталі

У Голосіївському районі Києва 4 листопада автобус на великій швидкості протаранив автомобіль та наїхав на тротуар на пішоходів. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Про це розповіла поліція Києва, повідомляє 24 Канал. Аварія трапилася за участі автобуса Mercedes-Benz та двох автомобілів.

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Унаслідок ДТП загинула людина

За попередніми даними, 38-річний водій автобуса, рухаючись вулицею Академіка Заболотного, зіткнувся з автомобілями Niva та Mitsubishi, які зупинилися на узбіччі для ремонту. Після зіткнення автобус втратив керування та виїхав за межі дороги.

Унаслідок ДТП загинув пасажир Niva. Водії автобуса та автомобілів, а також пасажир Mitsubishi отримали тяжкі травми й були госпіталізовані.

Поліція Києва зареєструвала подію, як порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини або тяжких травм.

До слова, ввечері 3 листопада у Білій Церкві сталася ДТП, в якій загинули 19-річна дівчина і її пес на пішохідному переході. 22-річного водія автомобіля Ford затримали, розпочато досудове розслідування.