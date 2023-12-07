Під Києвом на Бориспільському шосе сталася ДТП: там перекривали рух для автівок
Джерело:Патрульна поліція Києва
На Бориспільському шосе 7 грудня трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього у напрямку Києва перекривали рух для автівок.
Наразі достеменно невідомо, чи є внаслідок аварії постраждалі. Водночас рух автодорогою відновили через 2 години після перекриття.
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У напрямку Києва перекривали рух транспорту
У патрульній поліції Києва зазначили, що ДТП сталася на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський, на Бориспільському шосе. На кадрах, які опублікували правоохоронці можна побачити, що внаслідок аварії постраждала вантажівка, яка заблокувала майже всю дорогу до української столиці.
У зв'язку з ДТП, рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий,
– зазначили поліціянти.
На Бориспільському шосе сталася ДТП / Фото патрульної поліції Києва
Правоохоронці також просили водіїв, які планували рухатися дорогою М-03 врахувати інформацію про перекриття руху транспорту. Зокрема, там попросили планувати маршрути до Києва іншими автошляхами.
Уже о 20:28 у патрульній поліції Києва повідомили, що рух Бориспільським шосе відновили. У якому стані наразі перебувають водії транспортних засобів і що стало причиною ДТП, поліціянти нічого не сказали.
Внаслідок аварії у напрямку Києва перекривали рух транспорту / Фото патрульної поліції Києва
Аварії у Києві та області: останні новини
- Минула аварія сталася на трасі Київ – Ковель 4 грудня. Там зіткнулися вантажівка, легковик і автобус. На щастя, обійшлося без загиблих, але з 4 постраждалими.
- До цього у Києві п'яний водій вчинив дорожньо-транспортну пригоду, виїхавши на зустрічну смугу і протаранивши легковик. Внаслідок аварії загинули 2 осіб.
- Зрештою стало відомо, що водія, який вчинив криваву ДТП у Києві напідпитку вже затримали правоохоронці. Йому вже оголосили підозру.
- Раніше у Києві аварія відбулася 24 листопада. Там на Харківському шосе п'яний водій збив патрульного поліціянта та втік з місця інциденту.