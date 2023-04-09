Летіла "на Вашингтон", але її збив автобус: у Севастополі сталася кумедна ДТП з ракетою
Нещодавно в окупованому Севастополі містом роз'їжджала "Волга", на даху якої імпровізована ракета з написом "На Вашингтон". А вже сьогодні, 9 квітня, вона потрапила у ДТП.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Попередньо, на жаль, постраждалих в аварії немає.
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Що відомо про кумедну ДТП з ракетою у Севастополі
На оприлюднених кадрах можна побачити, що "винахідливе" авто "Волга", на даху якого імпровізована ракета з написом "На Вашингтон", влетіла в автобус. Так би мовити, ракета "доліталась".
До того ж машина оздоблена прапорами колишньої СРСР і колорадськими. Також на автомобілі написано, що "США – ворог".
За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. Однак росіяни ж ніколи не скажуть правду.
Смішна аварія у Криму / фото місцеві телеграм-канали
"Ракета" влучила в автобус / фото місцеві телеграм-канали
Інші аварії у Росії
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