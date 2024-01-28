У Кривому розі автомобіль влетів у приватний будинок: є постраждалі

У Кривому Розі у ніч проти 28 січня сталася ДТП – автівка на високій швидкості врізалася у приватний будинок. Водій зазнав травм та був госпіталізований.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг". Згідно з повідомленнями у мережі, ДТП сталася у Центрально-Міському районі.

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Так, аварія сталася на перехресті вулиць Толстого та Винниченка. Свідки ДТП розповіли, що автомобіль на високій швидкості злетів з дороги й врізався у стіну приватного будинку.

Скільки людей було в салоні автомобіля – невідомо. Відомо, що постраждав водій – його госпіталізували.

Що стало причиною аварії – невідомо. Водночас свідки розповіли, що водій відмовився від тесту на вживання алкоголю та наркотичних засобів.

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