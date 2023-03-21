У ДТП постраждали 47-річний чоловік та 15-річний підліток. Як виявилось, школяр їхав за кермом однієї з машин.

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Деталі про ДТП

Аварія сталася 20 березня на автодорозі "Львів – Самбір" біля селі Завидовичі Львівського району. 47-річний чоловік був за кермом авто Renault Scenic. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з машиною Mitsubishi Pagero, за кермом якої був 15-річний підліток.

Внаслідок ДТП чоловік та школяр отримали тілесні ушкодження – їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці уточнили, що 47-річний водій був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі відкрите кримінальне провадження та усі обставини ДТП встановлюють.


ДТП на Львівщині / фото поліції


П'яний водій влаштував ДТП на Львівщині / фото поліції


Наслідки аварії на Львівщині / фото поліції

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