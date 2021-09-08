ДТП з мером Вознесенська: в автобусі, що потрапив в аварію, були діти
8 вересня 2021 , 09:20Читать новость на русском
Джерело:Поліція Миколаївщини
На Миколаївщині сталась ДТП за участю мера Вознесенська. Легковик зіткнувся з пасажирським автобусом. З'ясувалось, що в останньому перебували діти.
Попередньо відомо, що з дітьми все добре. Їх забрали дорослі ще до приїзду поліції.
До речі Зіткнувся з пасажирським автобусом: на Миколаївщині мер Вознесенська потрапив у ДТП
Що відомо про аварію
На перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську зіткнулись Volkswagen Passat та автобус. Це сталось 7 вересня.
Травмувався водій легковика. Ним виявився 32-річний мер Вознесенська. Керманич автобуса не постраждав.
Правоохоронці встановлюють обставини.
Місце, де сталось ДТП / Фото поліції Миколаївщини
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