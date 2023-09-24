Вщент зім'яті авто й загиблі люди: у Миколаївській області сталася моторошна ДТП
Джерело:Сергій Шейхет
У Миколаївській області 24 вересня трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цієї аварії загинули 2 людини.
Наразі поліцейські встановлюють можливі причини та всі обставини цієї автопригоди. Постраждалим надають допомогу медики.
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Що відомо про ДТП у Миколаївській області
Начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет зазначив, що ця аварія трапилася на автодорозі Н-11 "Миколаїв – Дніпро", неподалік села Мар'ївка Баштанського району області. Зокрема, в цій ДТП зіткнулися три автомобілі: BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter.
Внаслідок ДТП загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW. А 40-річний керманич та 29-річний пасажир пікапа госпіталізовані до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості. Водій Ford не постраждав,
– сказав Шайхет.
Моторошна аварія у Миколаївській області / Фото Сергія Шайхета
Він також звернувся до водіїв транспортних засобів, закликавши бути уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами. Він також побажав громадянам берегти себе від негараздів.
Раніше в Миколаївській області була аварія зі швидкою
- У Миколаївській області поблизу села Михайлівка 10 серпня трапилася смертельна аварія. Так, карета швидкої допомоги зіткнулася із легковою автівкою.
- Внаслідок цієї аварії загинуло 3 людини. Серед загиблих також був і медичний працівник, який працював у швидкій.
- У ДСНС зазначили, що на місці працювали правоохоронці, рятувальники й медики. Усі причини аварії встановлюються та вивчаються поліцейськими.
- Моторошна ДТП також сталася й у Львівській області. Зокрема, там автомобіль з підлітками вилетів з траси та перекинувся, внаслідок чого загинув 18-річний хлопець.
- Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальним покаранням є позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.