Аварія сталася 20 березня. Наразі ДБР відкрило кримінальне провадження.
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У Ніжині рятувальник збив 2-річну дитину
Як стало відомо, у Ніжині авто збило собаку. Через це водій зупинився та пішов подивитись, в якому стані тварина. До неї також підійшов дворічний хлопчик.
Собака підхопилася й побігла в інший бік дороги, а за нею погнався хлопчик. У цей момент дитину збив автомобіль Toyota Camry, за кермом якого був працівник ДСНС.
Результати освідування водія показали відсутність сп'яніння.
Місце, де трапилась ДТП / фото ДБР
В якому стані хлопчик
Дитину госпіталізували до лікарні з численними травмами у тяжкому стані. Хлопчика помістили до реанімації – він був у медикаментозному сні.
21 березня лікарі розповіли, що стан хлопчика – середньої тяжкості. У дитини зламана рука, є садна на лобі, щоці та вушній раковині.
Що загрожує рятувальнику
Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Інші трагічні випадки з дітьми
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