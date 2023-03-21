Авария произошла 20 марта. В настоящее время ГБР открыло уголовное производство.
Обратите внимание Депутат "Единой России" сбил ребенка и оставил его умирать на дороге, – СМИ
В Нежине спасатель сбил 2-летнего ребенка
Как стало известно, в Нежине автомобиль сбил собаку. Поэтому водитель остановился и пошел посмотреть, в каком состоянии животное. К нему также подошел двухлетний мальчик.
Собака вскочила и побежала в другую сторону дороги, а за ней погнался мальчик. В этот момент ребенка сбил автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился работник ГСЧС.
Результаты обследования водителя показали отсутствие опьянения.
Место, где произошло ДТП / фото ГБР
В каком состоянии мальчик
Ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Мальчика поместили в реанимацию – он был в медикаментозном сне.
21 марта врачи рассказали, что состояние мальчика – средней тяжести. У ребенка сломана рука, есть ссадины на лбу, щеке и ушной раковине.
Что грозит спасателю
Сейчас открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Другие трагические случаи с детьми
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