Моторошна смертельна ДТП під Одесою: зіткнулися дві вантажівки з цистернами
Джерело:Поліція Одеської області
На Одещині поблизу села Красна Коса ввечері 27 квітня сталась смертельна ДТП.
На трасі Одеса – Рені дві вантажівки зіткнулись з цистернами. Внаслідок аварії один водій загинув, іншого у стані середньої тяжкості ушпиталили.
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В ДТП є загиблий
Через аварію правоохоронцям також довелось тимчасово перекрити рух транспорту.
Внаслідок події загинув водій вантажного авто "MAN", громадянин 1978 року народження. Співробітниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту вилучено загиблого водія та врятовано постраждалого водія вантажного авто "DAF", якого в стані середньої тяжкості передано працівникам швидкої медичної допомоги,
– повідомили в ДСНС.
Зранку 28 квітня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога з буксирування з проїжджої частини однієї з вантажівок. Вогнеборці за допомогою тросу відтягнули авто та змили паливно-мастильні матеріали з дороги.
Правоохоронці показали наслідки моторошної ДТП / Фото: Національна поліція
Аварії та ДТП в Україні: останні новини
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