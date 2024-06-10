Водій був напідпитку і втікав від патрульних: обставини моторошного наїзду на пішоходів в Одесі

В Одесі 9 червня сталася моторошна аварія, під час якої водій в'їхав у натовп пішоходів. Як стало згодом відомо, водій тікав від поліцейських і був п'яним.

ДТП сталася ввечері 9 червня на пішохідному переході поблизу торговельного центру "Рів'єра". Щонайменше 6 осіб зверталися за допомогою до медиків.

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Водій був п'яним

У поліції пізно ввечері 9 червня повідомили деталі моторошної аварії. Так, ДТП сталася близько о 18:00 в селі Фонтанка. За попередніми даними, 34-річний водій легковика BMW тікав від патрульних поліцейських і на одному з перехресть в'їхав у Ford. Після цього чоловік наїхав ще на 3 жінок, які в цей час переходили дорогу по пішохідному переходу.

Окрім того, у винуватця ДТП відчувався запах алкоголю з ротової порожнини. Правоохоронці взяли у нього біологічні зразки, щоб провести експертизу.

Унаслідок аварії, на жаль, є постраждалі. Так, водій BMW та пішоходи з різними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Однак в поліції не уточнили, скільки людей постраждало. Наразі життю потерпілих нічого не загрожує.

Також відомо, що від госпіталізації відмовилися 2 жінки, а водій Ford – не постраждав.

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Чоловік і раніше порушував ПДР

Слідчі також повідомили, що чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії. Так, водій BMW вже притягувався до відповідальності також за статтею 126 – керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів.

Ба більше, водій BMW притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння, а також до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку.

Після встановлення всіх обставин події цій аварії буде надана правова кваліфікація.

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