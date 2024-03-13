Легковик врізався у рейсовий автобус на Прикарпатті: є загиблі

Вдень 12 березня на Прикарпатті сталася жахлива ДТП. Автомобіль врізався в рейсовий автобус. На жаль, є жертви та травмовані.

Аварія сталася близько 12:25 на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів. На жаль, троє людей загинули.

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Що відомо про ДТП

За попередніми даними, 57-річний водій "Mercedes C220" – мешканець села Угорники виїхав на зустрічну смугу руху й допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Уїзд – Івано-Франківськ".

У результаті аварії, попередньо, троє людей загинуло, а саме водій рейсового автобуса та його двоє пасажирів. Окрім цього, є травмовані пасажири,

– повідомили в поліції.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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ДТП на Прикарпатті / Фото поліції

Внаслідок ДТП на Львівщині постраждали 16 людей

Ввечері 12 березня у селі Прилбичі Яворівського району рейсовий автобус "Львів – Липовець" зіткнувся з автомобілем Volkswagen і пеекинувся.

На момент ДТП в автобусі було 15 пасажирів.

Відомо, що 14 потерпілих, зокрема, 17-річну дитину, з травмами різного ступеня тяжкості ушпиталили.

Ще двоє пасажирів, зокрема, дитина, госпіталізації не потребували. Отрималти допомогу на місці.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.