Трагічна ДТП на Рівненщині: серед загиблих – троє військовослужбовців з Хмельниччини

Унаслідок моторошної аварії на Рівненщині 6 липня загинуло 14 осіб. Як з'ясувалося згодом, серед них були троє військовослужбовців з Хмельниччини.

Мовиться про Олександра Югова, Юрія Нецького та Миколу Гвоздяра. Нагадаємо, що в смертельній ДТП на Рівненщині вдалося вижити лише одній жінці.

Дивіться також Загинули майже всі пасажири, серед них – дитина: усе, що відомо про смертельну ДТП на Рівненщині

Що відомо про жертв у ДТП на Рівненщині

Внаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою "Хмельницький – Рівне" загинули Олександр Югов, Юрій Нецький та Микола Гвоздяр разом зі своєю сім'єю.

Олександрові Югову було 39 років. Він проживав у Славуті, де народився 6 січня 1985 року. У пресслужбі виконавчого комітету Славутської міської ради розповіли, що Олександр навчався у Славутській школі, а згодом закінчив Одеський автодорожній технікум за спеціальністю “автомеханік”.

Олександр Югов / Фото Славутської міської ради

Після закінчення навчання працював на різних роботах, був лісівником та будівельником. 24 лютого 2024 року Олександра мобілізували до лав Збройних Сил України, де він служив на посаді механіка-водія у школі на базі військової частини підготовки підрозділів ППО.

Колеги та командування високо цінували його службу. У загиблого залишилися мама, дружина та донька. Учора, 8 липня, славутчани провели Олександра в останню земну дорогу.

Юрій Нецький, військовослужбовець з Ярмолинецької громади, також загинув у цій трагічній аварії. Йому було 34 роки. У громаді розповіли, що він був родом з села Шарівки, де виховувався у багатодітній родині разом із вісьмома братами та сестрами.

Юрій Нецький / Фото Ярмолинецької громади

П’ятеро з них, включаючи Юрія, стали на захист України під час повномасштабної війни. В Юрія залишились батьки, дружина та діти. Попрощатися з ним планують сьогодні, 9 липня, у Хмельницькому, а поховають у селі Шарівці на місцевому кладовищі.

У "Всім" розповіли, що військовий Микола Гвоздяр загинув разом із своєю дружиною Тетяною та сином Андрійком. Миколі було 32 роки, Тетяні – 27, а Андрійку лише нещодавно виповнилося 6 років.

Микола Гвоздяр, його дружина та син / Фото "Всім"

Микола приїхав додому з фронту, щоб привітати сина з Днем народження. Він служив у Збройних Силах України з 2018 року, захищаючи країну на Донеччині та Луганщині.

Сім'я поверталася маршруткою з Рівного після екскурсії до зоопарку, яка була подарунком для Андрійка. Учора, 8 липня, з родиною Гвоздярів прощалися на Тернопільщині, звідки вони були родом.

Що відомо про аварію на Рівненщині: головне