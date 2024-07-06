Колесо розвалилось на ходу: стала відома попередня причина смертельної ДТП на Рівненщині
6 липня на Рівненщині трапилася страшна трагедія. Внаслідок зіткнення автоцистерни та мікроавтобуса загинуло понад десяток людей. У поліції точну причину аварії ще не називають, втім, існує попередня версія.
Відповідно до неї, в автоцистерни просто розвалилося переднє колесо, після чого вона виїхала на зустрічну смугу і врізалася в маршрутку. Про це повідомив кореспондент в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Старе колесо і спека
Слідчі, які працюють на місці аварії, заявили, що однією з можливих причин аварії могло стати старе колесо, яке відвалилося. На ньому правоохоронці помітили сліди зварювання, що може вказувати на те, що воно було реставроване.
Припускають, що колесо могло розплавитись від спеки внаслідок чого водій втратив керування та вилетів на зустрічну смугу.
Обидва транспортні засоби дуже понівечені. Від них практично нічого не лишилося.
Відрізок дороги, де трапилася ДТП, швидкісний. Тут видимість хороша. Тому, вочевидь, саме колесо, яке розвалилося на ходу, спричинило трагедію.
Що відомо про трагедію
- Голова Рівненської ОВА повідомив, що о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької територіальної громади зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне – Хмельницький.
- Згідно з попередньою інформацією, вантажівка виїхала на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення з маршруткою. Водій вантажівки загинув на місці.
- За попередньою інформацією, загинули 14 людей, серед них – 6-річна дитина. Серед пасажирів вижила лише одна жінка. Наразі за життя жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі.
- На місці аварії працюють рятувальники й поліціянти. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Слідчі документують подію та з'ясовують всі обставини ДТП.
- Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів, що ДТП сталася на відрізку дороги "Городище – Рівне – Старокостянтинів".
- Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Додамо, що досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
- На трагедію також відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родинам загиблих. Очільник держави зазначив, що наразі з'ясовуються всі обставини трагедії, і всі служби працюють на місці аварії.