Колесо розвалилось на ходу: стала відома попередня причина смертельної ДТП на Рівненщині

6 липня на Рівненщині трапилася страшна трагедія. Внаслідок зіткнення автоцистерни та мікроавтобуса загинуло понад десяток людей. У поліції точну причину аварії ще не називають, втім, існує попередня версія.

Відповідно до неї, в автоцистерни просто розвалилося переднє колесо, після чого вона виїхала на зустрічну смугу і врізалася в маршрутку. Про це повідомив кореспондент в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Попередньо, автоцистерна виїхала на зустрічну смугу: подробиці смертельної ДТП на Рівненщині

Старе колесо і спека

Слідчі, які працюють на місці аварії, заявили, що однією з можливих причин аварії могло стати старе колесо, яке відвалилося. На ньому правоохоронці помітили сліди зварювання, що може вказувати на те, що воно було реставроване.

Припускають, що колесо могло розплавитись від спеки внаслідок чого водій втратив керування та вилетів на зустрічну смугу.

Обидва транспортні засоби дуже понівечені. Від них практично нічого не лишилося.

Відрізок дороги, де трапилася ДТП, швидкісний. Тут видимість хороша. Тому, вочевидь, саме колесо, яке розвалилося на ходу, спричинило трагедію.

Що відомо про трагедію