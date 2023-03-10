Авто розірвало навпіл від удару: на Рівненщині у ДТП загинуло подружжя пенсіонерів
Джерело:Поліція Рівненщини
У четвер, 9 березня, на Рівненщині трапилась смертельна ДТП. Легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.
Трагедія сталась близько 19:45 на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" поблизу селища Рокитне. У результаті аварії загинули двоє пенсіонерів.
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Деталі смертельної аварії
На місці події слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля "ВАЗ-2101", 72-річний житель міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху.
Після чого, керманич легковика допустив зіткнення з вантажівкою "DAF" із напівпричепом під керуванням 36-річного жителя міста Коростень Житомирської області.
Наслідки смертельної ДТП / Фото поліція Рівненщини
Внаслідок ДТП водій "ВАЗ" та його 73-річна дружина отримали травми несумісні з життям. Водій вантажівки у ДТП не постраждав та, за результатами освідування, був тверезий.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
Інші моторошні ДТП
- 9 березня поблизу села Новий Милятин на Львівщині водійка автомобіля Skoda Fabia, 43-річна львів'янка, не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулась з мікроавтобусом. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика та його пасажирка, 14-річна львів'янка, померли на місці.
- У ніч проти 2 березня в дорожньо транспортну пригоду потрапила українська родина з міста Кілія, яке в Одеській області. Через це загинула неповнолітня дівчинка.
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