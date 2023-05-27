Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, відмовився від послуг свого брата адвоката

В ніч на 26 травня у Києві сталася жахлива ДТП. Голова Макарівського райсуду на смерть збив нацгвардійця. Рідний брат Тандира заявив, що суддя відмовився від його адвокатських послуг.

За словами Дмитра Тандира, горе-суддю захищатимуть інші адвокати. Зауважимо, що Олексію Тандиру вже повідомили про підозру.

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Тандир відмовився від адвокатських послуг брата

Рідний брат судді, який влаштував смертельну ДТП, працює адвокатом у Київській області. Дмитро Тандир запевнив, що Олексій відмовився від його послуг.

Також заявив, що сам хотів би дізнатися усі подробиці, однак, його начебто не допустили до брата.

Нас не допустили ні до брата, ні до огляду автомобіля, ні до місця події. Ми просили хоча б повернути його особисті речі, які перебували в автомобілі – ключі від будинку, гаманець. Нам сказали, що такого робити однозначно не можна і робити не будуть,

– поскаржився Дмитро Тандир.

Додав, що його брата будуть представляти інші адвокати.

"Кожен має право на захист. Далі вже буде розбиратися суд – якщо винен, то винен", – підкреслив Дмитро Тандир.

На запитання журналістів, щодо відмазування інших суддів – винуватців ДТП адвокат заявив, що не слідкує за роботою брата. Ба більше, вони досить рідко спілкувалися на професійні теми, тож інформацію не підтверджує, але й не спростовує.

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