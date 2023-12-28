Поблизу Стамбула сталась велика ДТП з автобусами: 10 загиблих, серед постраждалих – українки

У Туреччині неподалік Стамбула трапилась моторошна ДТП. Зіткнулися 7 транспортних засобів, у тому числі 3 автобуси та 1 вантажний автомобіль,

Внаслідок аварії у провінції Сакарія загинули 10 людей. Ще понад пів сотні зазнали поранень.

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Подробиці масштабної ДТП

О 04:36 28 грудня у Туреччині на автомагістралі Сакарія-Північне Мармурове шосе Текелер Мевкьї сталася ланцюгова ДТП.

Причиною ДТП могли стати несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Попередньо відомо, що аварія сталась через зіткнення легковика та вантажівки. Згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби.

Після повідомлення про ситуацію в регіон було направлено бригади жандармерії, охорони здоров'я, пожежної охорони, AFAD та дорожньої служби.

Що відомо про загиблих і постраждалих 10 людей загинули на місці і 59 зазнали поранень, 8 з них серйозні. Постраждалих доставили до лікарень 30 машинами швидкої допомоги. Поранені перебувають на лікуванні у 10 лікарнях.

Очевидці повідомляють, що деякі люди загинули внаслідок наїзду автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх транспортних засобів і спостерігав за першим ДТП.

Ми бажаємо Божої милості нашим громадянам, які загинули, і співчуваємо їхнім рідним. Робиться все необхідне для відновлення здоров'я постраждалих,

– сказав міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджу.

Головний прокурор Сакарії Осман Кессе приїхав до регіону. Тим часом головна прокуратура Сакарії вже почала розслідування події. Наразі на місці ДТП вже працюють слідчі.

Серед постраждалих є українки

У МЗС 24 Каналу повідомили, що внаслідок ДТП постраждали двоє українок. На щастя, загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з'ясування всіх обставин аварії,

– повідомили в МЗС.

Наслідки ДТП у Туреччині: фото AA

Один з водіїв перебуває у лікарні

Прокуратура винесла постанову про затримання водіїв семи транспортних засобів, у тому числі трьох автобусів та однієї вантажівки, які взяли участь у ДТП.

Шестеро водіїв вже затримали. Сьомий водій госпіталізований до лікарні через травму.