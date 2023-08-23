Моторошна ДТП на Вінниччині: кількість загиблих зросла до 12, серед них половина – діти

У Вінницькій області сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло 12 осіб. Власне, зіткнулися автомобіль ВАЗ 2102 та вантажівка DAF.

У вівторок, 22 серпня, близько 19:30 поблизу села Бродецького у Хмельницькому районі на Вінниччині сталася ця ДТП. На місце виїхали представники правоохоронних органів та рятувальники.

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Смертельна ДТП на Вінниччині

Як пишуть в поліції регіону, через зіткнення ВАЗ із вантажним автомобілем DAF загинув водій легковика та 11 його пасажирів, які були в салоні. Серед них 6 дітей віком від 2 до 12 років.

42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового утримання. Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За цим фактом уже ведеться досудове розслідування. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу.

У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Санкція передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

На Вінниччині сталася смертельна ДТП / Фото поліції регіону

У Держаній службі з надзвичайних ситуацій області уточнили, що ця катастрофа трапилася на автодорозі, що сполучає Білу Церкву та Кремінець.

Аби деблокувати загиблих з понівеченого авто, залучили бійців ДСНС. Станом на 01:30, 23 серпня надзвичайники за допомогою спецобладнання вилучили тіла 12 загиблих,

– йдеться у джерелі.

Також там зазначено, що поки правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, тому робити передчасних висновків не слід.

Рятувальники працюють на місці аварії на Вінниччині: відео ДСНС

ДТП: останні новини

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