У Львові сталася ДТП за участі поліції: машина перекинулася, є постраждалі
Джерело:Поліція Львівської області
Вранці у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків, зокрема службового авто поліції. Є інформація про постраждалих.
Аварія трапилася біля 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола. Саме там відбулося зіткнення трьох автівок – Toyota RAV4, Škoda Octavia та Renault Duster.
Дивіться також У КМДА викрили схему поборів з автоперевізників: посадовцю повідомили про підозру
Машина перевернулася на дах
Як зазначають львівські правоохоронці, авто Renault Duster належало поліцейським. Внаслідок ДТП автівка перекинулася на дах. У телеграм – каналах з'явилися кадри, на яких видно перевернуту машину, біля якої допомогу надають одному із поранених співробітників поліції.
Постраждалому поліцейському надають допомогу: дивіться відео
ДТП за участі автівки поліції у Львові: відео соцмережі
За повідомленням місцевих ЗМІ, попередньо, в аварії могли постраждати семеро людей, серед них – четверо правоохоронців, подружжя з другого авто і жінка з третьої автівки.
Аварія на перехресті вулиць у Львові: дивіться відео
Наразі ще встановлюються обставини ДТП. Після їх з'ясування події буде надано правову кваліфікацію.
Аварії та ДТП: останні випадки
- 11 травня, близько 12:00, на обʼїзній дорозі міста Вінниця зіткнулися три легковики.
- Внаслідок ДТП на місці загинули троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції. Ще одного правоохоронця госпіталізували. В іншому авто перебували водій, його дружина та неповнолітня дитина. Усіх трьох доправили до лікарні. Третій автомобіль відбувся механічними пошкодженнями. Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення правил ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
- 4 червня на Вінниччині перевернувся мікроавтобус з дітьми. У салоні перебували діти у віці від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії. Попередньо, 46-річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням. За кермом він перебував у тверезому стані. Відомо, що постраждало двоє дорослих, а також 5 підлітків віком 16 та 17 років, одного з них госпіталізували. Керманичу загрожує до 3 років позбавлення волі.