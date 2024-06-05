У Львові сталася ДТП за участі поліції: машина перекинулася, є постраждалі

Вранці у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків, зокрема службового авто поліції. Є інформація про постраждалих.

Аварія трапилася біля 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола. Саме там відбулося зіткнення трьох автівок – Toyota RAV4, Škoda Octavia та Renault Duster.

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Машина перевернулася на дах

Як зазначають львівські правоохоронці, авто Renault Duster належало поліцейським. Внаслідок ДТП автівка перекинулася на дах. У телеграм – каналах з'явилися кадри, на яких видно перевернуту машину, біля якої допомогу надають одному із поранених співробітників поліції.

Постраждалому поліцейському надають допомогу: дивіться відео

ДТП за участі автівки поліції у Львові: відео соцмережі

За повідомленням місцевих ЗМІ, попередньо, в аварії могли постраждати семеро людей, серед них – четверо правоохоронців, подружжя з другого авто і жінка з третьої автівки.

Аварія на перехресті вулиць у Львові: дивіться відео

Наразі ще встановлюються обставини ДТП. Після їх з'ясування події буде надано правову кваліфікацію.

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