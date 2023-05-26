Сів п'яним за кермо від безкарності, – політтехнолог про смертельну ДТП за участю судді в Києві

У Києві відбулась резонансна ДТП. За попередніми даними п'яний суддя збив військовослужбовця на блокпосту в Києві.

Цю подію 24 Каналу прокоментував політтехнолог Борис Тизенгаузен. Раніше повідомлялись деталі смертельної ДТП у Києві.

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"Суддя сів п'яним за кермо від безкарності"

Тизенгаузен розповів, що суддя сів п'яним за кермо, бо був переконаний у своїй безкарності. Узагалі людина, яка сідає в стані алкогольного сп'яніння керувати авто, очевидно, робить це не вперше. Він був упевнений, що доїде з точки А в точку Б і нічого йому за це не буде.

Раніше такі дії багатьом сходили з рук. Це було пов'язано й з тим, що судова гілка була тісно пов'язана з силовою. Реформа поліції допомогла, коли поліцейські почали ходити з бодікамами. Треба проводити й судову реформу, посилювати інститут обвинувачення, бо часто в суді захист, який отримує тисячі доларів, виграє.

Я думаю, що після війни наше суспільство буде нетерпимим до цього до такого градуса, що буде добре, якщо такий суддя дочекається правоохоронних органів, щоб його там на місці не лінчували,

– зазначив політтехнолог.

Україні потрібен інститут репутації

За його словами, Україні потрібен інститут репутації. Так з політичної мапи України зникнуть політики, на яких клеймо вже немає де ставити. Загалом у нашому суспільстві посилена увага до такої категорії, як судді. Вважається, якщо суддя, то обов'язково хабарник і негідник.

Так немає бути. Саме тому й потрібен інститут репутації. Та загалом з ось таким відчуттям безкарності потрібно щось робити. Наприклад, кілька справ, посадок допоможуть. Й обов'язково судова реформа, яку починали багато президентів, але не завершували.

"У підсумку їм ставало комфортно, коли судова система, хоч і має бути незалежно, починала працювати на користь того чи іншого президента. З цим треба буде закінчувати. Я думаю, що наше суспільство до цього готове, й багато з того, що пробачалось до війни, вже не буде пробачатися після", – зауважив Тизенгаузен.

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