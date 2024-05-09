У ДТП на Житомирщині загинув ще один волонтер – 22-річний Борис Голод
Джерело:Суспільне
В ДТП на Житомирщині 8 травня загинули волонтери з Львівщини – Віталій Дубас та Борис Голод.
Смертельна ДТП за участі двох вантажівок та мікроавтобуса сталася 8 травня на Житомирщині поблизу села Миколаївка на трасі Київ – Чоп.
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Трагічна загибель волонтерів
Спочатку з'явилась інформація про загибель Віталія Дубаса, у якого залишилося 6 малолітніх дітей. Згодом повідомили про другого загиблого волонтера – 22-річного Бориса Голода. Він був мешканцем Белзької громади, однак працював та волонтерив хлопець у Червонограді.
В Червоноградській міський раді також прокоментували загибель Бориса Голода.
Не вистачить слів, аби висловити підтримку та співчуття рідним та близьким Бориса Голода. Світла пам'ять Волонтеру, чиє молоде життя так несправедливо обірвалось…
– йдеться в повідомленні.
Волонтер спільно з іншими майстрами ремонтував автівки для військових та їздив з гуманітарними вантажами на передову.
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